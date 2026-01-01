Plymouth Golf Guide
Plymouth Golf Courses
Golf Courses Near Plymouth
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Medina, MinnesotaPrivate4.01
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Medina, MinnesotaPrivate4.01
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Corcoran, MinnesotaSemi-Private3.94304117139
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Maple Grove, MinnesotaPublic0.00
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Maple Grove, MinnesotaPublic4.57142857147
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New Hope, MinnesotaPublic/Municipal4.2655654481125
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Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
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Wayzata, MinnesotaPrivate0.00
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Wayzata, MinnesotaPrivate5.02
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Golden Valley, MinnesotaPublic3.85
Plymouth Driving Ranges
See Also
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