Rogers Golf Guide
Rogers Golf Courses
Golf Courses Near Rogers
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Maple Grove, MinnesotaPublic4.180883508294
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Maple Grove, MinnesotaPublic0.00
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Maple Grove, MinnesotaPublic4.57142857147
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Corcoran, MinnesotaSemi-Private3.94304117139
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Dayton, MinnesotaPublic3.822580645262
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St Michael, MinnesotaPublic3.85
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Dayton, MinnesotaPublic3.02
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Medina, MinnesotaPrivate4.01
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Medina, MinnesotaPrivate4.01
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Anoka, MinnesotaPublic4.6657658088165
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