Brooklyn Center Golf Guide
Brooklyn Center Golf Courses
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Brooklyn Center, MinnesotaPublic4.091347600472
Golf Courses Near Brooklyn Center
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New Hope, MinnesotaPublic/Municipal4.2655654481125
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Minneapolis, MinnesotaPublic3.3758
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic3.899732620351
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic4.615384615413
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal3.454545454511
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Golden Valley, MinnesotaMunicipal4.02
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New Brighton, MinnesotaPublic/Municipal4.269241029777
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Plymouth, MinnesotaMunicipal1.03
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Golden Valley, MinnesotaPrivate4.33333333333
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Minneapolis, MinnesotaPublic1.935185185229
Brooklyn Center Driving Ranges
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