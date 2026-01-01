Brooklyn Park Golf Guide
Brooklyn Park Golf Courses
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic3.899732620351
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Brooklyn Park, MinnesotaPublic4.615384615413
Golf Courses Near Brooklyn Park
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Brooklyn Center, MinnesotaPublic4.091347600472
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New Hope, MinnesotaPublic/Municipal4.2655654481125
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Plymouth, MinnesotaMunicipal1.03
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New Brighton, MinnesotaPublic/Municipal4.269241029777
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Coon Rapids, MinnesotaPublic
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Coon Rapids, MinnesotaPublic
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Minneapolis, MinnesotaPublic4.42857142867
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Minneapolis, MinnesotaPublic3.3758
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Coon Rapids, MinnesotaPublic
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Dayton, MinnesotaPublic3.02
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