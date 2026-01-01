Sparkill Golf Guide
Sparkill Golf Courses
Golf Courses Near Sparkill
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Rockleigh, New JerseyPublic/Municipal2.84782608792
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Rockleigh, New JerseyPublic/Municipal3.7391304348184
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Old Tappan, New JerseyPrivate4.1260855251145
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Ardsley On Hudson, New YorkPrivate5.01
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Orangeburg, New YorkPublic3.8436242432623
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Pearl River, New YorkPublic
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Hastings On Hudson, New YorkPrivate3.52
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Pearl River, New YorkPublic
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Pearl River, New YorkPublic
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River Vale, New JerseySemi-Private4.52971375011037
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