Brigantine Golf Guide
Brigantine Golf Courses
Golf Courses Near Brigantine
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Galloway Township, New JerseyPrivate4.85
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Absecon, New JerseyPublic/Resort4.0783311291784
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Absecon, New JerseyPublic/Resort4.13931413091050
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Northfield, New JerseyPublic4.746666666775
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Little Egg Harbor, New JerseyPublic/Municipal3.76456758411060
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Linwood, New JerseyPrivate4.01
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Pomona, New JerseySemi-Private3.8343604108317
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Galloway, New JerseyPublic3.7068942095765
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Egg Harbor Township, New JerseyPublic4.0787716956429
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Mays Landing, New JerseyPublic2.9851752022742
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