Roseville Golf Guide
Roseville Golf Courses
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.9617401461737
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Roseville, CaliforniaPrivate3.62341500111424
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Roseville, CaliforniaPrivate5.03
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Roseville, CaliforniaPublic4.360972891618
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Roseville, CaliforniaPublic4.6129237473474
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.2733338769794
Golf Courses Near Roseville
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Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
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Antelope, CaliforniaPublic4.4879500295784
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Rocklin, CaliforniaSemi-Private4.38854996271263
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Elverta, CaliforniaPublic3.89071643461103
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Lincoln, CaliforniaPublic4.1950116135439
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Lincoln, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Lincoln, CaliforniaPublic3.8280719733623
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Loomis, CaliforniaPublic4.88888888894
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Granite Bay, CaliforniaPrivate4.85
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Fair Oaks, CaliforniaPrivate0.00
Roseville Driving Ranges
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