Pleasant Valley Golf Guide
Pleasant Valley Golf Courses
Golf Courses Near Pleasant Valley
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LaGrangeville, New YorkPublic3.2758112094115
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Poughkeepsie, New YorkPublic2.33333333335
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic4.66666666674
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.516129032331
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.01
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Poughkeepsie, New YorkPublic4.3447371772507
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Millbrook, New YorkPrivate5.01
See Also
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