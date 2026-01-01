LaGrangeville Golf Guide
LaGrangeville Golf Courses
Golf Courses Near LaGrangeville
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Pleasant Valley, New YorkPublic3.83333333336
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Millbrook, New YorkPrivate5.01
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Hopewell Junction, New YorkPublic4.66666666674
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Hopewell Junction, New YorkPrivate4.66666666673
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Poughkeepsie, New YorkPublic2.33333333335
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Wingdale, New YorkSemi-Private3.57142857143
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.516129032331
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