Wingdale Golf Guide
Wingdale Golf Courses
Golf Courses Near Wingdale
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Pawling, New YorkPrivate5.01
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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South Kent, ConnecticutPrivate0.00
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Pawling, New YorkPublic/Municipal3.01
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LaGrangeville, New YorkPublic3.2758112094115
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPrivate4.66666666673
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Washington, ConnecticutPrivate5.01
See Also
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