Great River Golf Guide
Great River Golf Courses
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
Golf Courses Near Great River
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West Sayville, New YorkPublic/Municipal3.56
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Central Islip, New YorkMunicipal4.01
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Bay Shore, New YorkPrivate0.00
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Holbrook, New YorkPublic3.33333333333
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Edgewood, New YorkPublic3.33333333333
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Smithtown, New YorkSemi-Private3.82634870921568
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Babylon, New YorkMunicipal4.52
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Babylon, New YorkMunicipal1.01
See Also
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1 course | 12 reviews
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1 course | 3 reviews
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0 courses | 0 reviews