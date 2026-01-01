Commack Golf Guide
Commack Golf Courses
Golf Courses Near Commack
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Dix Hills, New YorkMunicipal3.8432432432185
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Edgewood, New YorkPublic3.33333333333
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Smithtown, New YorkSemi-Private3.82634870921568
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Melville , New YorkPrivate0.00
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Northport, New YorkMunicipal5.02
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Kings Park, New YorkPublic2.45
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Kings Park, New YorkPublic2.45
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Northport, New YorkPrivate0.00
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