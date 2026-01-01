Edgewood Golf Guide
Edgewood Golf Courses
Golf Courses Near Edgewood
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Dix Hills, New YorkMunicipal3.8432432432185
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Commack, New YorkPrivate5.02
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Bay Shore, New YorkPrivate
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Central Islip, New YorkMunicipal4.01
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Babylon, New YorkMunicipal4.52
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Melville , New YorkPrivate
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Smithtown, New YorkSemi-Private3.82634870921568
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Farmingdale, New YorkPrivate
See Also
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1 course | 12 reviews
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