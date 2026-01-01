Bedford Hills Golf Guide
Bedford Hills Golf Courses
Golf Courses Near Bedford Hills
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Bedford, New YorkPrivate0.00
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Mount Kisco, New YorkPrivate0.00
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Armonk, New YorkPrivate2.974358974439
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Armonk, New YorkPrivate
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Stamford, ConnecticutPrivate
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Waccabuc, New YorkPrivate
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Pound Ridge, New YorkPublic4.4443087034342
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Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
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Greenwich, ConnecticutPrivate
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Ossining, New YorkPublic/Municipal4.4261232271918
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