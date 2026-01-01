Somers Golf Guide
Somers Golf Courses
Golf Courses Near Somers
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Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
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Mahopac, New YorkPrivate4.3809523817
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Mahopac, New YorkPublic/Municipal3.987998742652
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Carmel, New YorkPublic
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Shrub Oak, New YorkSemi-Private4.246498599434
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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Carmel, New YorkPublic
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North Salem, New YorkPrivate0.00
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Waccabuc, New YorkPrivate5.01
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Carmel, New YorkPublic
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