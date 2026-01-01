Pleasantville Golf Guide
Pleasantville Golf Courses
Golf Courses Near Pleasantville
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Armonk, New YorkPrivate5.01
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Briarcliff Manor, New YorkPrivate3.02
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Scarborough, New YorkPrivate4.52
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Mount Kisco, New YorkPrivate
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Scarborough, New YorkPrivate
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Tarrytown, New YorkPrivate
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Greenwich, ConnecticutPrivate5.01
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Ossining, New YorkPublic/Municipal4.4261232271918
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Armonk, New YorkPrivate2.974358974439
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Greenwich, ConnecticutPublic/Municipal4.492063492110
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