Waccabuc Golf Guide
Waccabuc Golf Courses
Golf Courses Near Waccabuc
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North Salem, New YorkPrivate
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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Ridgefield, ConnecticutPrivate
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Brewster, New YorkSemi-Private
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
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Bedford Hills, New YorkPrivate5.01
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Bedford, New YorkPrivate
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Somers, New YorkPrivate3.6935061275896
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Lincolndale, New YorkPrivate4.14285714297
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Pound Ridge, New YorkPublic4.4443087034342
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