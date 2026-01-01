West Sayville Golf Guide
West Sayville Golf Courses
Golf Courses Near West Sayville
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Great River, New YorkPublic/Municipal
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Holbrook, New YorkPublic3.33333333333
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Central Islip, New YorkMunicipal
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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Bellport, New YorkMunicipal
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Bay Shore, New YorkPrivate0.00
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Medford, New YorkPrivate
See Also
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