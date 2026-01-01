Huntington Golf Guide
Huntington Golf Courses
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Huntington, New YorkPrivate
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Huntington, New YorkPrivate
Golf Courses Near Huntington
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Cold Spring Harbor, New YorkPrivate
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Northport, New YorkPublic2.3223529412426
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Northport, New YorkMunicipal5.02
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Woodbury, New YorkPublic/Municipal3.44444444449
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East Norwich, New YorkPrivate
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Northport, New YorkPrivate
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Melville , New YorkPrivate
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Dix Hills, New YorkMunicipal3.8432432432185
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Syosset, New YorkPrivate3.01
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Kings Park, New YorkPublic2.45
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