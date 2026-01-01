Claverack Golf Guide
Claverack Golf Courses
Golf Courses Near Claverack
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Ghent, New YorkPublic2.16666666676
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Craryville, New YorkPublic2.409090909112
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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Valatie, New YorkSemi-Private3.01
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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Tivoli, New YorkPrivate0.00
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Saugerties, New YorkPublic4.4715219421186
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Palenville, New YorkSemi-Private4.90476190485
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Round Top, New YorkResort0.00
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