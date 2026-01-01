Pine Plains Golf Guide
Golf Courses Near Pine Plains
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Red Hook, New YorkSemi-Private4.617021276647
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Tivoli, New YorkPrivate0.00
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Craryville, New YorkPublic2.409090909112
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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Saugerties, New YorkPublic4.4715219421186
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Claverack, New YorkPrivate4.65
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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Kingston, New YorkPublic3.04
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Staatsburg, New YorkPublic/Municipal4.01
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