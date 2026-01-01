Red Hook Golf Guide
Red Hook Golf Courses
Golf Courses Near Red Hook
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Tivoli, New YorkPrivate
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Kingston, New YorkPublic3.04
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Staatsburg, New YorkPublic/Municipal4.01
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Kingston, New YorkPrivate
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Kingston, New YorkPublic
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Kingston, New YorkPrivate4.518518518527
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Saugerties, New YorkPublic4.4715219421186
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Woodstock, New YorkPrivate
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Millbrook, New YorkPrivate5.01
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Palenville, New YorkSemi-Private4.90476190485
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