Catskill Golf Guide
Catskill Golf Courses
Golf Courses Near Catskill
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Round Top, New YorkResort
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Palenville, New YorkSemi-Private4.90476190485
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Round Top, New YorkPublic3.888888888945
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Saugerties, New YorkPublic4.4715219421186
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Claverack, New YorkPrivate4.65
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Ghent, New YorkPublic2.16666666676
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Freehold, New YorkPublic4.474537037148
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Greenville, New YorkResort3.615
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Tivoli, New YorkPrivate
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Tannersville, New YorkPrivate/Resort
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