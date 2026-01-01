Staatsburg Golf Guide
Staatsburg Golf Courses
Golf Courses Near Staatsburg
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Kingston, New YorkPrivate0.00
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Kingston, New YorkPrivate4.518518518527
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Kingston, New YorkPublic0.00
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Kingston, New YorkPublic3.04
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Red Hook, New YorkSemi-Private4.617021276647
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.01
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New Paltz, New YorkPublic3.609814703694
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Highland, New YorkPublic4.505747126487
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Highland, New YorkPublic4.505747126487
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Poughkeepsie, New YorkPublic2.33333333335
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1 course | 1 review
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1 course | 6 reviews
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1 course | 0 reviews
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