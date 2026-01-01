Irvine Golf Guide
Irvine Golf Courses
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Irvine, CaliforniaPublic4.1293800539371
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Irvine, CaliforniaPublic3.1931144111211
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Irvine, CaliforniaPrivate5.01
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Irvine, CaliforniaPublic4.0433136475545
Golf Courses Near Irvine
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Laguna Woods, CaliforniaPrivate
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Aliso Viejo, CaliforniaPrivate4.16666666676
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Newport Beach, CaliforniaPublic3.7777583236527
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Newport Beach, CaliforniaPrivate5.01
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Newport Coast, CaliforniaResort4.4757992852185
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Tustin, CaliforniaSemi-Private3.8312398386272
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Lake Forest, CaliforniaPublic3.6664594832216
Irvine Driving Ranges
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