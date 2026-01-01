Santa Ana Golf Guide
Santa Ana Golf Courses
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Santa Ana, CaliforniaPublic3.66087136471482
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Santa Ana, CaliforniaPrivate0.00
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Santa Ana, CaliforniaPublic3.54879343811183
Golf Courses Near Santa Ana
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Fountain Valley, CaliforniaPublic2.049019607818
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Fountain Valley, CaliforniaPublic3.5345468057990
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Fountain Valley, CaliforniaPublic2.049019607818
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Costa Mesa, CaliforniaPrivate4.01
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Newport Beach, CaliforniaPublic3.7777583236527
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Irvine, CaliforniaPublic3.1931144111211
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Tustin, CaliforniaSemi-Private3.8312398386272
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Newport Beach, CaliforniaPublic/Resort2.83333333335
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