Newport Beach Golf Guide
Newport Beach Golf Courses
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Newport Beach, CaliforniaPrivate5.01
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Newport Beach, CaliforniaPublic/Resort2.83333333335
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Newport Beach, CaliforniaPrivate0.00
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Newport Beach, CaliforniaPublic3.7777583236527
Golf Courses Near Newport Beach
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Santa Ana, CaliforniaPrivate0.00
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Newport Coast, CaliforniaResort4.4757992852185
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Newport Coast, CaliforniaResort4.2661321164212
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Irvine, CaliforniaPublic3.1931144111211
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Irvine, CaliforniaPrivate5.01
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Costa Mesa, CaliforniaPrivate4.01
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Irvine, CaliforniaPublic4.0433136475545
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Irvine, CaliforniaPublic4.1293800539371
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