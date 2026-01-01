Scarborough Golf Guide
Scarborough Golf Courses
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Scarborough, New YorkPrivate
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Scarborough, New YorkPrivate4.52
Golf Courses Near Scarborough
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Briarcliff Manor, New YorkPrivate3.02
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Tarrytown, New YorkPrivate
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Pleasantville, New YorkPrivate
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Ossining, New YorkPublic/Municipal4.4261232271918
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Elmsford, New YorkPrivate
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Armonk, New YorkPrivate5.01
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White Plains, New YorkPrivate5.01
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Croton-on-Hudson, New YorkPrivate5.03
See Also
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