Saugerties Golf Guide
Saugerties Golf Courses
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Saugerties, New YorkPublic4.4715219421186
Golf Courses Near Saugerties
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Tivoli, New YorkPrivate
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Palenville, New YorkSemi-Private4.90476190485
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Round Top, New YorkResort
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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Woodstock, New YorkPrivate
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Tannersville, New YorkPublic
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Round Top, New YorkPublic3.888888888945
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Kingston, New YorkPublic3.04
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Red Hook, New YorkSemi-Private4.617021276647
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Kingston, New YorkPublic
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