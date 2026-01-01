Croton On Hudson Golf Guide
Croton On Hudson Golf Courses
Golf Courses Near Croton On Hudson
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Ossining, New YorkPublic/Municipal4.4261232271918
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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New City, New YorkPrivate5.02
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Yorktown Heights, New YorkPublic/Municipal4.0322386709634
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Briarcliff Manor, New YorkPrivate3.02
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
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Cortlandt Manor, New YorkPrivate3.33333333333
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Scarborough, New YorkPrivate0.00
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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