Suffern Golf Guide
Suffern Golf Courses
Golf Courses Near Suffern
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New Hempstead, New YorkSemi-Private4.25450336631013
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Mahwah, New JerseyPrivate2.52
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Ramsey, New JerseyPrivate
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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Mahwah, New JerseyPublic3.8714285714210
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New City, New YorkPrivate5.02
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West Nyack, New YorkPrivate
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Tuxedo Park, New YorkPrivate
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Pearl River, New YorkPublic4.2900245174455
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Pearl River, New YorkPublic4.2900245174455
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