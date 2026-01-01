Tuxedo Park Golf Guide
Tuxedo Park Golf Courses
Golf Courses Near Tuxedo Park
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Warwick, New YorkPublic/Municipal4.4259282914501
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Suffern, New YorkPublic3.9395602684715
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Mahwah, New JerseyPublic3.8714285714210
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Mahwah, New JerseyPrivate2.52
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Warwick, New YorkPrivate
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Monroe, New YorkSemi-Private4.223186257778
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New Hempstead, New YorkSemi-Private4.25450336631013
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Ramsey, New JerseyPrivate
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Monroe, New YorkSemi-Private3.4999368448118
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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