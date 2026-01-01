Stony Point Golf Guide
Stony Point Golf Courses
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Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
Golf Courses Near Stony Point
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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New City, New YorkPrivate5.02
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New Hempstead, New YorkSemi-Private4.25450336631013
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Croton-on-Hudson, New YorkPrivate5.03
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Suffern, New YorkPublic3.9395602684715
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Central Valley, New YorkPublic3.1093506494211
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Monroe, New YorkSemi-Private4.223186257778
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Cortlandt Manor, New YorkPrivate3.33333333333
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