New City Golf Guide
New City Golf Courses
Golf Courses Near New City
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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New Hempstead, New YorkSemi-Private4.25450336631013
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Congers, New YorkMunicipal2.510
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Croton-on-Hudson, New YorkPrivate5.03
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Suffern, New YorkPublic3.9395602684715
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West Nyack, New YorkPrivate0.00
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Scarborough, New YorkPrivate0.00
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Scarborough, New YorkPrivate4.52
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