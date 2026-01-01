Monroe Golf Guide
Monroe Golf Courses
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Monroe, New YorkSemi-Private4.223186257778
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Monroe, New YorkSemi-Private3.4999368448118
Golf Courses Near Monroe
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Central Valley, New YorkPublic3.1093506494211
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Warwick, New YorkPublic/Municipal4.4259282914501
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Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
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Tuxedo Park, New YorkPrivate
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Warwick, New YorkPrivate
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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Campbell Hall, New YorkPrivate
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West Point, New YorkMilitary4.3370339338381
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Cornwall, New YorkSemi-Private4.777777777828
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Montgomery, New YorkPublic/Municipal2.8567233061270
Monroe Driving Ranges
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