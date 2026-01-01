Pawling Golf Guide
Pawling Golf Courses
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Pawling, New YorkPublic/Municipal3.01
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Pawling, New YorkPrivate5.01
Golf Courses Near Pawling
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Wingdale, New YorkSemi-Private3.57142857143
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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South Kent, ConnecticutPrivate0.00
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New Milford, ConnecticutPublic4.1140642303139
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Brookfield, ConnecticutPrivate4.01
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Hopewell Junction, New YorkPrivate4.66666666673
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic4.3564125548461
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Hopewell Junction, New YorkPublic
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Hopewell Junction, New YorkPublic
See Also
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