New Milford Golf Guide
New Milford Golf Courses
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New Milford, ConnecticutPublic4.1140642303139
Golf Courses Near New Milford
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Brookfield, ConnecticutPrivate4.01
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Brookfield, ConnecticutPublic3.01
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Pawling, New YorkPrivate5.01
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Sherman, ConnecticutPrivate4.01
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Pawling, New YorkPublic/Municipal3.01
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Danbury, ConnecticutPublic/Municipal4.4126524927659
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South Kent, ConnecticutPrivate0.00
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Washington, ConnecticutPrivate0.00
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Brewster, New YorkPrivate5.01
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