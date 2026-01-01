Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
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Franklin, North CarolinaPublic3.133333333315
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Franklin, North CarolinaResort4.19047619054
Golf Courses Near Franklin
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Sky Valley, GeorgiaSemi-Private4.945318972773
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Highlands, North CarolinaPrivate4.52
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Highlands, North CarolinaPrivate5.02
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Cashiers, North CarolinaResort/Residential Community0.00
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Cashiers, North CarolinaResort/Private4.02
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Highlands, North CarolinaPrivate0.00
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Cashiers, North CarolinaPrivate4.85714285713
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Highlands, North CarolinaPrivate5.01
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Cashiers, North CarolinaPrivate5.04
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Whittier, North CarolinaSemi-Private3.7135748806153
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