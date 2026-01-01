Hayesville Golf Guide
Hayesville Golf Courses
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Hayesville, North CarolinaSemi-Private3.7307141071358
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Hayesville, North CarolinaSemi-Private4.4858638633850
Golf Courses Near Hayesville
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Young Harris, GeorgiaResort4.8063529412268
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Blairsville, GeorgiaPublic4.4461206897464
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Blairsville, GeorgiaPublic3.7194570136236
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Clayton, GeorgiaPrivate/Resort4.54
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Franklin, North CarolinaResort4.19047619054
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Helen, GeorgiaSemi-Private3.4333333333208
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Clayton, GeorgiaPublic/Municipal3.66666666673
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Franklin, North CarolinaPublic3.133333333315
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Clayton, GeorgiaResort4.1234739179162
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Sky Valley, GeorgiaSemi-Private4.945318972773
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