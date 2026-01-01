Fairfield Golf Guide
Fairfield Golf Courses
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Fairfield, OhioPublic4.294117647110
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Fairfield, OhioPublic4.117483660131
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Fairfield, OhioSemi-Private0.00
Golf Courses Near Fairfield
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Cincinnati, OhioPublic4.33333333333
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal4.65
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Cincinnati, OhioMunicipal3.754
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal
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Springdale, OhioPublic4.212070801251
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Cincinnati, OhioPublic4.1897902242271
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West Chester, OhioSemi-Private3.6100214597786
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Cincinnati, OhioPublic4.0674907644660
Fairfield Driving Ranges
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