Croton Golf Guide
Croton Golf Courses
Golf Courses Near Croton
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Centerburg, OhioSemi-Private3.7986111111144
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Johnstown, OhioPublic3.481275393425
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Centerburg, OhioSemi-Private3.6611855637294
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Johnstown, OhioPublic4.01
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Sunbury, OhioPrivate0.00
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Johnstown, OhioPublic4.33333333333
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Galena, OhioPublic3.1633617017449
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Alexandria, OhioPublic3.9636363636110
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Johnstown, OhioPublic3.8783783784148
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Galena, OhioPublic4.52
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