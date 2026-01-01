Banks Golf Guide
Banks Golf Courses
Golf Courses Near Banks
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Forest Grove, OregonPublic4.1450601258267
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North Plains, OregonPrivate4.71428571437
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North Plains, OregonPublic4.6066985551539
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Hillsboro, OregonPublic4.01
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Hillsboro, OregonPublic4.034482758629
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Cornelius, OregonSemi-Private3.9955444348487
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Portland, OregonPrivate3.916666666712
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Hillsboro, OregonPublic
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Hillsboro, OregonPublic
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Hillsboro, OregonPublic
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