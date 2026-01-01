North Plains Golf Guide
North Plains Golf Courses
-
North Plains, OregonPublic4.6066985551539
-
North Plains, OregonPrivate4.71428571437
Golf Courses Near North Plains
-
Banks, OregonPublic4.2589928058278
-
Hillsboro, OregonPublic4.01
-
Hillsboro, OregonPublic4.034482758629
-
Forest Grove, OregonPublic4.1450601258267
-
Portland, OregonPrivate3.916666666712
-
Portland, OregonPublic4.312596
-
Portland, OregonPublic4.441802553305
-
Hillsboro, OregonPublic3.567567567637
-
Aloha, OregonSemi-Private4.6129257119390
-
Hillsboro, OregonPublic3.567567567637
See Also
-
1 course | 278 reviews
-
1 course | 267 reviews
-
6 courses | 67 reviews
-
1 course | 487 reviews
-
2 courses | 801 reviews
-
1 course | 386 reviews
-
1 course | 27 reviews
-
16 courses | 3117 reviews
-
1 course | 37 reviews
-
1 course | 44 reviews