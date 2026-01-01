Clackamas Golf Guide
Clackamas Golf Courses
Golf Courses Near Clackamas
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Happy Valley, OregonResort0.00
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Happy Valley, OregonPublic4.19696969764
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Gladstone, OregonPublic4.57092386551
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Portland, OregonPrivate5.01
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Gresham, OregonPrivate4.03
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Portland, OregonPublic/Municipal4.2969831781511
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Portland, OregonPublic4.1344324402253
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Portland, OregonPublic4.2685722846426
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Boring, OregonPublic4.317226890843
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Lake Oswego, OregonPrivate3.01
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