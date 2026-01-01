Pittsburgh Golf Guide
Featured Destination
Pittsburgh Golf Courses
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.1779661017118
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.181818181811
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
-
Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal2.42857142867
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate5.02
-
Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal4.42857142862
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPublic
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate5.01
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
Golf Courses Near Pittsburgh
-
Verona, PennsylvaniaPrivate
-
Verona, PennsylvaniaPrivate4.01
-
North Braddock, PennsylvaniaPublic3.6334141904327
-
West Mifflin, PennsylvaniaSemi-Private5.01
-
Oakmont, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
-
Allison Park, PennsylvaniaPrivate3.85714285717
-
Oakmont, PennsylvaniaPublic1.01
-
Monroeville, PennsylvaniaPublic2.294117647117
-
Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
-
Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
Pittsburgh Driving Ranges
-
Pittsburgh, PA
-
Pittsburgh, PA
-
Pittsburgh, PA
See Also
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 327 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 8 reviews
-
1 course | 17 reviews
-
3 courses | 13 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 0 reviews