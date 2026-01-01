Bridgeville Golf Guide
Bridgeville Golf Courses
Golf Courses Near Bridgeville
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Upper Saint Clair, PennsylvaniaPublic2.25
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Presto, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Canonsburg, PennsylvaniaPrivate4.04
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Canonsburg, PennsylvaniaPublic4.54
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Canonsburg, PennsylvaniaPublic4.54
Bridgeville Driving Ranges
See Also
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