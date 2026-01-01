Library Golf Guide
Library Golf Courses
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
Golf Courses Near Library
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal4.42857142862
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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South Park Township, PennsylvaniaPublic4.25
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Upper Saint Clair, PennsylvaniaPublic2.25
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West Mifflin, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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McMurray, PennsylvaniaPrivate3.52
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic2.55
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McMurray, PennsylvaniaPrivate3.52
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