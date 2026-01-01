Presto Golf Guide
Presto Golf Courses
Golf Courses Near Presto
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Bridgeville, PennsylvaniaSemi-Private1.64285714299
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate
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Upper Saint Clair, PennsylvaniaPublic2.25
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Pittsburgh, PennsylvaniaMunicipal4.42857142862
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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McMurray, PennsylvaniaPrivate
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Canonsburg, PennsylvaniaPrivate4.04
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