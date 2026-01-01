South Park Township Golf Guide
South Park Township Golf Courses
Golf Courses Near South Park Township
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate0.00
-
Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate0.00
-
Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
-
Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
-
Upper Saint Clair, PennsylvaniaPublic2.25
-
McMurray, PennsylvaniaPrivate3.52
-
Canonsburg, PennsylvaniaPublic
-
Canonsburg, PennsylvaniaPublic
-
McMurray, PennsylvaniaPrivate3.52
-
Canonsburg, PennsylvaniaPublic
South Park Township Driving Ranges
-
Clairton, PA
-
South Park, PA
See Also
-
3 courses | 2 reviews
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
5 courses | 8 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 504 reviews
-
1 course | 2 reviews