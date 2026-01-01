Boswell Golf Guide
Boswell Golf Courses
Golf Courses Near Boswell
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Stoystown, PennsylvaniaPublic3.993464052368
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate3.04
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
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New Florence, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPublic
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Hidden Valley, PennsylvaniaResort4.082305502844
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